本土疫情持續燒，但許多民眾見怪不怪，防疫心態似乎逐漸鬆弛，一名在超商工作男網友透露，工作每天要接觸很多人，才發現有超多民眾完全不受控、也無法遵守防疫規則。某天一位客人來買東西，與朋友通電話的時候，竟然大聲嚷嚷說自己快篩兩條線確診，還時不時咳個兩聲，讓周遭的人嚇歪、立刻與他拉開距離，而原PO當場內心超崩潰「想讓你快點滾出去！」

一名男網友昨天在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，他是一位超商的門市店員，這波疫情讓他看到各種各樣的人，平常有些客人完全不受控制，也無法好好遵守防疫規範，然後又自認為身體很健康，因此平常都不願意好好戴口罩，但這些都算了。

男網友透露，他某天晚上值班的時候，一位客人與朋友開擴音講電話，電話那頭的朋友詢問說「快篩要怎麼操作啊？」而這位客人竟然大言不慚地說「我剛篩完出現2條線確診！」當下該位客人身邊的朋友與他都默默往後退了一步。

男網友崩潰地說，這位客人完全沒有意識到自己哪裡有問題，甚至在結帳的過程中，還時不時咳個兩下，雖然他與客人全程都有戴口罩，但他的心裡其實很想叫那位客人快點滾，只是一直努力壓制住不爽的情緒，忍耐替這位客人結帳，後來客人終於離開門市以後，他們立刻消毒。

男網友無奈喊話，能不能麻煩那些已經確診，或是知道自己疑似確診，但是還沒有進一步檢查或通報的人，可以稍微認真看待一下目前的疫情有多嚴重，保護自己、保護別人，也保護那些還沒打疫苗的孩子們！請不要造成大家的困擾好嗎？

男網友坦言，他本身有慢性疾病，但因為工作的緣故，每天必須要面對無數的客人，因此他每天下班都會特別觀察自己的身體狀況，只希望自己不要中獎。不過，當天接完那位客人以後，隔天下午他就開始頭痛和喉嚨癢，但沒有發燒，在家快篩的結果也是陰性，只能繼續留意身體狀況。