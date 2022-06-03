城博會期間，基隆市政府安排6條免費接駁車路線，鼓勵民眾使用大眾運輸工具。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為吸引國內民眾能夠踴躍到基隆市參觀「2022城市博覽會」，基隆市政府3日公布，民眾在6月10日到19日城博會期間，除6條串聯城博會展區的接駁公車可免費乘坐外，市府也加碼提供民眾乘坐基隆市區公車同步免費。

基隆市政府表示，民眾若想參加城博會，可以多使用大眾運輸工具，基隆往返大台北的公共運輸相當便利，國道客運與火車都可以直接到達主展區，中南部民眾也可搭乘高鐵於台北站或南港站轉乘台鐵至基隆。

另外，大臺北地區民眾也可利用捷運，於主要捷運轉運站轉搭乘國道客運路線，包括臺北車站搭乘國光客運1813路線，捷運市府轉運站搭乘1800、2088、1579路線，或於圓山轉運站搭乘9006、1579路線都可以抵達基隆城博會展區，抵達後也不用擔心在不同展區間的移動，因為基隆市準備好了免費的移動方式。

有鑒於城博會展區周邊停車空間有限，基隆市長林右昌呼籲民眾多多利用大眾運輸工具前往會場參觀。為鼓勵民眾利用大眾運輸，基隆市政府於城市博覽會期間規劃6條免費接駁車路線，包括：城博1號線-行經A、B、C、K展區，城博2號線—行經A、B、K展區，城博3號線—行經B、C展區；並以六合停車場及調和街轉運站停車場做為外圍停車空間，提供田寮河環狀線及調和街轉運線接駁車，接駁遊客至A、C展區；A展區太平山城則以9人座車循環接駁。至於市區公車亦提供免費搭乘服務，在基隆暢遊，大眾運輸工具均免費。