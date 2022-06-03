曾有迷昏酒店小姐猥褻被判刑5年前科的陳姓男子，多次偷拍自己與女友性愛片，甚至還假借慶生為由，但事後女友提分手，陳男竟在紅酒內下藥迷昏女友後性侵，還在一旁還架設手機偷拍性愛影片，法院痛斥他兩性觀念偏差，依加重強制性交等判他12年2月，可上訴。

根據判決書，陳男與女友小美交往期間，多次偷偷趁兩人發生關係，或是女友裸睡時，用手機偷偷拍下過程供自己觀賞。

在110年6月時，陳男假借因為自己身體不好，請女友來記載自己財產分配事宜，又說要替自己慶生，拿出蛋糕、水果、生魚片及紅酒等物，接著偷偷將第四級管制藥品Zolpidem（佐沛眠）摻入紅酒內，女友喝後就不省人事，陳男便藉此性侵並拍下性侵過程。

事後雙方分手後，陳男又前往小美住處，發現小美正要搬家，當場與小美及新男友發生爭執，陳男還當場恐嚇：「我今天如果要動你，你住的地方、你種種的地點，我都知道」、「我命就1條而已！你想怎樣？你要我們3個人同歸於盡」。

法官審理後，審酌被告為滿足個人私慾，竟未經女方而無故竊錄性交行為，侵害身體隱私部位，兩人關係轉淡後，竟以欲交代女方處理相關事務為由，邀約女方至其租屋處後，以藥劑及對女方錄影之方式進行強制性交犯行，兩性觀念之偏差，絲毫未有何等尊重他人性自主之認知。

法官認定，不實辯解，迄今仍未能與女方達成民事和解或賠償其所受損害，而獲取女方之原諒，依加重強制性交等判他12年2月，可上訴。

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