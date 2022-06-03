大陸民營汽車巨頭比亞迪2日晚間公布今年5月份新能源汽車銷量，達11.49萬輛，年增達2.5倍，月增8.4％。2022年前5個月累計新能源汽車銷量為50.73萬輛，年增348％。

其中，比亞迪純電動乘用車5月份銷量達53,349輛，年增1.9倍，月減7.1％；插電式混合動力乘用車銷量60,834輛，年增3.7倍，月增6％。

比亞迪近日動作頗多，外媒日前報導，面對鋰價瘋狂飆漲，比亞迪已在非洲尋得六座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向，可望滿足公司未來10幾年的電池原料需求。