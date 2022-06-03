疫情衝擊各行各業，惟電信業受惠傳輸需求大增，祭出各式方案搶市拚場，中華電(2412)、遠傳(4904)針對網路最新端出寬頻或寬頻+行動網路優惠，台灣大(3045)則是拿下Google全新串流媒體播放器Chromecast(支援Google TV)電信獨家開賣，可搭配自家MyVideo大螢方案等，衝刺數位匯流商機。

因應疫情變化家用寬頻網路需求大增，中華電統計今年3~4月寬頻用戶上傳訊務量較去年同期成長27%，民眾居家辦公、上課繳交資料及遠距視訊診療等，都需要穩定的網速，有鑑於此，即日起自中華電網路門市線上申請中華電HiNet光世代「智慧生活」300M/100M 以上方案，獨享Wi-Fi全屋通及專屬加碼好禮Hami Point 800點，可自由選擇Wi-Fi全屋通、i寶貝智慧音箱、Hami Video影劇館+電視館、安心上網資安服務、行動購機折抵金4000元等好禮5選1。

遠傳自今(3)日，推出全新「一費雙網手機包」方案，只要月付999元起，合約期間內就能同享高速5G網路和光纖上網吃到飽，不僅可同時帳單整合，繳費只需一張帳單更便利，且費用較個別申辦省一半，更加碼5G手機0元起帶回家，讓消費者三種願望一次滿足，同時再享friDay影音、數位萬事通3個月優惠。除全新「一費雙網手機包」，遠傳也提供「一費雙網好禮包」選擇，月付999元起，就享最高價值2500元好禮。

另外，遠傳也同步祭出全方位防疫行動資費專案，可搭配各式熱門平板、手機、健康禮盒，包含居家學習平板包，月付只要299元，即享2GB上網傳輸量，熱門平板0元起，遠距辦公/學習事半功倍；居家娛樂影音包，月付只要699元，平板0元起，上網吃到飽，還送friDay影音看到飽，讓你防疫宅家追劇不無聊。

台灣大則是拿下Google全新串流媒體播放器Chromecast電信獨家開賣，即日起已經正式開放預購，台灣大實體及網路門市將在6月22日電信獨家開賣，用戶可在台灣大實體門市申辦串流影音MyVideo的大螢方案，月付199元、綁約18個月，Chromecast只要0元就能帶回家，並成為MyVideo豪華月租會員。

在台灣大、myfone購物及momo購物網購買Chromecast ，產品外盒將附上「MyVideo 90天免費體驗」序號貼紙，可以分享給親朋好友。Chromecast(支援Google TV) 整合Disney+、Netflix，以及MyVideo等串流影音服務，透過應用程式能瀏覽超過40萬部電影和電視節目，同時，各項App服務集中顯示於主畫面，令人一目了然，系統還會依據用戶的訂閱項目、觀看記錄等，提供個人化推薦服務。