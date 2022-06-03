中華職棒味全龍隊近來戰績開出紅盤，場邊應援的啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）也成為焦點，其中一名成員「賴可LIKE」影片被PO上網，只見她隨著音樂跳著應援曲，一對傲人上圍不斷晃動，養眼畫面讓網友全體暴動。

一名網友日前分享一段影片，影片中的主角就是味全龍啦啦隊成員賴可，只見她綁著辮子，身穿白色小背心，外面套著味全龍五月主打的全黑「狂龍球衣」，正當播放到游擊手張政禹的應援曲時，她隨著音樂舞動身軀，一對傲人北半球跟著節奏上下震動，令人驚豔的火辣身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，短短1分33秒的影片，掀起一波討論熱潮。

賴可跳起游擊手張政禹應援曲時，一對傲人北半球跟著上下震動，掀起一波討論熱潮。(本質球迷Youtube)

對此，網友紛紛留言：「不得不說裡面那件把視覺效果提升不少」、「黑白色都超顯重點的⋯跳舞時真是目不暇己，眼睛好累」、「去現場的龍迷們都懂的，球團實在是太棒了」、「我龍絕對最震，漂亮」，還有不少人搞笑表示：「從現在開始我要支持張政禹了」、「覺得買季票支持政禹超划算的」、「拜託政禹每個打席都顫抖超過十球 」。

賴可擁有甜美型加上傲人身材，在啦啦隊人氣居高不下，instagram就多達4.8萬粉絲追蹤，常在社群平台分享日常生活的她，不吝嗇曬出養眼清涼照造福粉絲，昨(2日)還不忘為味全龍本周末賽事主打的「女孩日」宣傳，更搞笑表示：「端午節掛什麼艾草？？想要驅魔避邪就把我的磁鐵、立牌通通帶回家，不會錯的吧 」。