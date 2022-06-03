美國總統拜登今天表示「受夠了」槍擊案頻傳，敦促國會禁止攻擊性武器、擴大背景查核及實施其他合理的槍枝管制措施，以解決大規模槍擊事件接二連三撼動全美的問題。

「紐約時報」報導，拜登不諱言即便近期接連發生重大槍擊讓舉國哀傷，國會仍可能難以對控槍達成共識，但他強調相關措施「無關剝奪任何人的擁槍權利」。

「華盛頓郵報」報導，拜登呼籲徹底修法管控槍械的做法包括禁止攻擊性武器、限制大容量彈匣等。但因許多共和黨籍聯邦參議員及其選民堅信擁槍權是保守派核心價值的一部分，在參院兩黨勢均力敵的態勢下，拜登的控槍提案變得困難重重。

拜登說，如果禁止攻擊性武器在政治上不可行，「那國會至少應將合法買武器的年齡從18歲提高到21歲」。他雖試圖安撫支持擁槍權利支持者的情緒，稱尊重擁槍文化傳統，也理解合法槍枝擁有者的擔憂，但也說「與所有其他權利一樣，憲法第二修正案也並非絕對」。

路透社報導，拜登在黃金時段直播的白宮演說中反問，近來在紐約州水牛城（Buffalo）超市、德州小學及奧克拉荷馬州醫院接連發生震驚全國的槍擊事件，還要付出多少代價才能有所改變。

拜登說：「看在上帝份上，我們還能接受多少屠殺事件？」

民主黨籍的拜登所要求採取的多項措施向來在國會被共和黨人擋下，包括提高成人可購買槍枝的年齡，以及廢除對槍枝製造商的免責保護，讓業者可能因攜帶武器者犯下暴力行為而被起訴。

拜登說：「我們不能再讓美國人民失望了。」他催促共和黨人讓涵蓋槍枝管制措施的法案進行表決。

槍枝安全倡導人士呼籲拜登主動採取更強硬的措施以遏制槍枝暴力，但白宮希望國會通過能比任何總統命令都更有持久影響的立法。

加拿大、澳洲和英國在各自國內發生大規模槍擊事件後都通過更嚴格的槍枝法案，禁止攻擊性武器並加強背景查核。美國20年來歷經在學校、商店和工作及禮拜場所的屠殺事件，卻沒有任何這類的立法。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110603