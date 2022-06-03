《跟蹤騷擾防制法》6月1日施行，宜蘭縣張姓男子為求與前妻復合，6月1日在12小時間撥打前妻手機240餘通、Line電話50餘通，還長時間盯梢守候、言語恫嚇等，警方將他逮捕後送往宜蘭地檢署，檢方涉嫌恐嚇、違反跟騷法向法院聲請羈押獲准。

檢方表示，張姓男子為謀與前妻復合，在新法實施上路首日，自上午8時至晚上8時間，除撥打行動電話240餘通及通訊軟體line電話50餘通干擾，且在被害人的工作場所外，利用車輛進行長時間盯梢、守候，強求被害人與其會面。

檢方指出，宜蘭警方獲報前往告誡後，張男短暫離開又返回守候，期間因無法與被害人見面，其更不斷以line傳送「你讓我等快一天」、「不用叫警衛來看」、「就是要押你」、「抓不到你誓不為人」、「警察來巡」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等威脅、仇恨及類似言語恫嚇。

晚間張男更到被害人的住處門口盯梢，並丟擲玻璃飲料瓶騷擾，經宜蘭分局員警前往逮捕。檢方表示，張男犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押被告，地院2日晚間裁准羈押。