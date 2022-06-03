去年度首次啟動的『新媒體人才培育計畫』獲得許多創作者及同業好評！勞動部勞動力發展署北分署今年再度攜手Google、YouTube平台合作，汲取去年學員及講師的課程心得，規劃了更完善的『111年度新媒體人才培育計畫』。為強化實作的部分，今年特別建置了「YS青年職涯發展中心」作為新媒體創作據點，不僅有線上教學課程，還搭配了新媒體工作坊、名人講座、術科實作教學等與業界同好交流的機會，讓有心朝著影音創作領域發展的朋友們可獲得更多資源及輔助。

『新媒體人才培育計畫』分為YouTube、Google兩大系列課程，其中【YouTube 創作者孵化器】師資陣容強大，除了邀請到「超認真少年I'm Serious」續任總導師，還有Sony影音團隊、YouTube MCN夥伴 VS MEDIA、Capsule等業界佼佼者助陣，透過「內容創作」、「影片製作」、「頻道經營」、「商業變現」四大主題，引領學員們從頻道經營實務中一同探索與學習，也藉此讓創作者們認識更多同好，分享彼此的創作歷程，激發更多創作潛能。【Google 數位行銷】課程則是由Grow with Google 專聘講師授課，帶領學員們深入淺出認識「社群行銷」、「Google Ads」、「Google Analytics」、「探索機器學習」等數位行銷工具，並透過實務案例教導學員如何靈活運用。

今年最大亮點是「YS青年職涯發展中心」將成為新媒體影音創作據點，不僅免費提供學員使用影音製作設備，還設有專人協助輔導。此外，還規劃了新媒體相關產業【名人講座】，預計邀請VS MEDIA總經理分享自媒體經營技巧及心法等，期能串連學員與產業接軌的機會，透過自媒體經營及數位行銷等方式開創新局面，歡迎有興趣之民眾趕快上網報名參與。

北分署『YS青年職涯發展中心』將打造新媒體影音創作據點。（圖／主辦單位提供）

進階班將於6月1日起至6月20日報名，課程全額免費，每班次招收50名學員，每人限報乙門課程，不得重複報名，兩班次皆設有指定條件門檻，經遴選後將於六月底公告參訓名單，歡迎各界青年踴躍報名參與！課程詳細資訊請參照報名表單內之報名簡章連結。

報名表單：https://reurl.cc/o189XD