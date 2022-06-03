今天（3）是端午節，蔡英文總統透過網路發表端午節談話，透過網路影片，親曝兒童醫療量能。

蔡總統今年端午談話，著重在兒童防疫與醫療；總統指出，端午連假，祝福全體國人平安、健康，她知道大家一起防疫兩年多都很辛苦，甚至有些疲累，但在這個關鍵的時刻，繼續拼一下，一定可以度過疫情的挑戰。

總統說，大家很關心的兒童防疫量能，到現在為止，已經到貨的輝瑞兒童疫苗，累計共有110.88萬劑，現在台灣5到11歲的小朋友，有99萬是符合接種資格的對象，所以目前的疫苗數量相當的充足，中央政府也和地方政府合作，設置接種站，加速提升兒童疫苗接種率。

她說，從6月1日開始，在6都一共有7個大型兒童接種站，已經開始正式上；她知道，也有許多的家長計畫利用連假，帶家裡的小朋友去打疫苗，感謝家長們的配合，一起提升兒童疫苗接種率，增加學童集體的保護力。

她指出，在這裡，要特別感謝在連假期間，支援接種疫苗的醫護朋友，也現在所有第一線的防疫人員謝謝大家為臺灣的防疫所做的努力和付出，防疫需要每一個人的力量。

總統說，現在是2012年6月，去年的這個時期，因為大家共同配合防疫，才能夠克服疫情的挑戰，現在台灣也處在疫情非常關鍵的階段，拜託大家，「過端午、打疫苗、顧健康、保台灣，繼續團結防疫，謝謝大家、祝大家端午快樂。