桃園市5至11歲兒童疫苗施打作業持續進行中，許多家長擔心接種副作用，中壢天晟醫院小兒科醫師温秀惠說明常見4大QA，提醒家長若孩童出現呼吸困難、嚴重過敏、全身紅疹等症狀，應立即就醫。至於曾確診的兒童，則建議3個月後再打疫苗，增加保護力。

温秀惠指出，兒童接種新冠疫苗常見副作用包括注射部位腫脹疼痛、紅斑、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心嘔吐、腋窩腫脹壓痛、發燒與關節痛等，而莫德納疫苗的劑量較高（50微克）因此副作用比BNT（10微克）明顯，但產生的抗體也較高。

兒童接種疫苗後該注意什麼？温秀惠說，若持續發燒超過48小時或活力變差、常見副作用幾天後仍未消失、出現嚴重過敏反應例如呼吸困難、氣喘、心跳加速、虛脫與全身起紅疹，或是出現疑似心肌炎症狀例如胸痛、心悸或運動耐受性不良，以上症狀都得立即就醫檢查。

温秀惠舉美國數據指出，兒童染疫致死率為萬分之一，兒童施打疫苗出現嚴重不良反應機率為萬分之0.1，即使出現過敏性休克、心肌炎等嚴重不良反應，死亡率也趨近於0，孩童施打疫苗仍屬利大於弊，面對變異株威脅有助提供保護力，也可間接保護家中未打疫苗的長者。

此外，針對曾染疫過的孩童，温秀惠則建議，可於確診後3個月再接種疫苗，以增加保護力。