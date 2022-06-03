交通部長王國材今天上午到高公局北區交控中心視察國道疏運情形。（教通部提供）

今天是端午連假第1天，為瞭解國道疏運情形，交通部長王國材在上午前往高速公路局北區交控中心視察，他表示今天上午的交通量較往年端午假期而言，少了百分之23，加上台鐵有上班，所以國道還算順暢，他更以「西線無戰事」來形容，並鼓勵民眾在做好防疫措施的前提下可以出來走走。

對於火車駕駛工會希望子法可以協商，並且不排除未來國定假日仍會罷工，王國材回應，目前初步規劃，16個子法的草案在下周會出來，並預計在下下周會與工會進行討論，基本上會尊重工會及台鐵同仁的意見，希望大家能敞開心胸，用理性的態度來討論。

在邊境開放議題上，王國材說，目前有幾個方案在討論中，其中也包含居隔簡易改成3＋4，不過這部分還要由指揮中心是疫情的狀況來做決定，而交通部則是做好準備，在確定邊境管制放鬆後，有更多國外旅客或回國民眾增加的情況下，除了防疫計程車外，也討論開放由家人接送等其他多元接送管道，並事先做好動線規劃及候車位置安排。

另外在觀光補助提前的部分，王國材表示，原本預計在9月份實施，但經觀光業者反映希望提前，而且在評估疫情應該會在7月15日左右緩解，加上暑假人潮較多，所以最後決定提前到7月15日始實施，另一方面也是為了要與後續邊境開放的國際旅遊接軌，希望屆時能把台灣最好的觀光旅遊提供給國外旅客。