許多人在戀愛中都很難時刻保持理智，畢竟愛情使人盲目，就算被對方傷的傷痕累累，也沒有勇氣放手。不過在12星座裡，卻有幾個星座女非常理智、果斷，當她們在感情裡受到傷害，發現感情變質了，哪怕是交往再久的對象，她們都會選擇瀟灑轉身離開，絕不會藕斷絲連，下面就讓我們來揭曉「最無情」的3個星座女是誰吧！

TOP 1 天蠍座

天蠍座的女生心思敏感又細膩，在感情裡她們非常深情，分手後也非常絕情，是典型的愛恨分明代表，所以只要另一半有了異樣的心思，她們都能抓到蛛絲馬跡，儘管她們第一次會因為不捨而選擇原諒，可是記仇的她們決不允許對方再犯第二次，一旦踩到她們的底線，那她們一定會不念舊情撕破臉，也不會再回頭，她們的絕情是為了讓自己好過一點，所以不要輕易愛上他們，愛上了也不要輕易辜負。

天蠍座是典型的愛恨分明代表。(圖/觸mii)

TOP 2 魔羯座

摩羯座的女生個性比較保守，她們一直都堅守著「以結婚為前提交往」來找自己的另一半，她們一直都在認真的籌備自己的未來，對於另一半的挑選她們也是小心翼翼、多方甄選，絲毫不敢有任何失誤，但她們找到自己心儀的戀愛人選後，魔羯女便會盡全力守護好這份愛情，但是如果另一半與自己的目標不一致，甚至無情傷害到她們，那她們也會果斷的與對方分手，就算對方苦苦糾纏，摩羯女也絕不回頭。

魔羯女一直都堅守著「以結婚為前提交往」來找對象。(圖/觸mii)

TOP 3 水瓶座

水瓶座的女生在感情裡比較獨立，加上她們天生思維古怪、獨特，因此她們的愛情觀裡一直都保持著堅定的理性，如果在感情裡對方做出「渣男」的行為，即使交往時間再怎樣長久，她們都能果斷抉擇，儘管分手讓她們非常痛苦，水瓶女也不會再聯繫對方，他們會快速調整好自己的情緒和狀態，早日走出失戀的陰影，畢竟愛情不是她們唯一的人生選擇，有捨才有得，捨棄掉不好的，才會有遇見好的可能。