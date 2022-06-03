據中國駐澳洲大使館網站2日消息，5月31日中國駐澳洲大使肖千就中國國務委員兼外長王毅訪問太平洋島國與中澳關係等問題接受《澳金融評論報》記者蒂利特專訪時表示，中澳不存在根本性利益衝突和不可調和的歷史積怨，雙方擁有廣泛而深入的共同利益，完全有理由成為夥伴和朋友。只要雙方客觀理性看待彼此發展，妥善處理分歧，兩國關係就能重回正軌。

根據觀察者網引述肖千指出，大陸國務院總理李克強在澳洲總理阿爾巴尼斯就職當日即發賀電，充分體現中國政府和領導人對中澳關係的高度重視和對新政府的友好姿態。

肖千表示，中澳關係健康發展符合兩國人民的根本利益和共同願望，也有利於亞太地區和平、穩定與繁榮。今年是中澳建交50周年，友好合作與互利共贏是半個世紀以來兩國關係發展的主旋律。

此外，肖千也介紹王毅此行的主要內容和最新成果、對發展與太平洋島國關係的基本立場和政策主張。他說王毅此次南太之行是一次和平之旅、友誼之旅、合作之旅，還共同成功主持了第二次中國－太平洋島國外長會，開創了中國與太平洋國家友好交往歷史的新紀錄，開啟了中國與太平洋國家傳統友誼的新篇章。