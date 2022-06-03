網友抱怨鄰居將拖鞋放在電梯裡。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多人為求方便往往會將鞋櫃、雜物堆放在社區公設或樓梯間，雖法令已明定此舉有觸法疑慮，但偶爾還是會出現類似糾紛，有網友抱怨，鄰居家的鞋子已經擺到電梯門口，就算通知管理員處理，還是無法解決讓他相當困擾，沒想到文章竟然意外釣出終結苦主，有網友透露，鄰居甚至直接把拖鞋放在電梯裡，引起熱烈討論。

該名網友在臉書《爆廢公社》社團發文表示，每次搭電梯上樓，映入眼簾的畫面都讓她非常無言，同樓層鄰居的鞋子四散，從原Po貼出的照片中可以看到鞋子都已被放到電梯按鈕下方，「先前已經把高跟鞋擺回去，暗示一下，沒想到反而多出一雙白鞋。」

原Po無奈表示，即使已經通知管理員處理，但狀況依然沒有改善，「不知道是管理員還沒處理，還是已勸導但鄰居依然自我。」原Po無奈的心聲引起熱烈討論，許多人批評鄰居的舉動相當離譜，不尊重其他鄰居。

網友留言表示，「就當足球踢，踢到樓梯口」、「看到這種都超討厭，直接丟垃圾桶了」、「每天撿一隻拿到管理室，當失物招領」、「這種人真的很多，擺個一兩雙就算了，通常一擺擺一排。」

有趣的是，文章意外釣出終極苦主，貼出電梯裡有三雙拖鞋的照片，直說，「妳輸了，看看我們社區的這戶人家才厲害，直接放在電梯裡。」無奈的語氣笑翻社團網友。

事實上，依照「公寓大廈管理條例」第16條第2項，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設施等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，違者可依照第49條處新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。