曾獲華人設計獎的金門縣金城鎮陳大宗12間老街店屋，現正招租。鎮公所表示，將遴選優質廠商入駐經營，未來與「後浦16藝文特區」相互輝映，統整為「後浦藝文特區」。

金城鎮長李誠智受訪表示，後浦藝文16特區導入後浦歷史文化展示、市民日常藝術生活和文創市集等機能後，增加觀光客對本地生活型態的認知，也帶動了後浦商圈的發展，成為遊客來金參訪夯點；這次再納入陳大宗12間老街店屋一起經營管理，目的在延長並深化在後浦商圈停留與消費時間，強化周邊主要商業街道發展。

縣府建設處表示，位於後浦老街陳氏宗祠旁的陳大宗12間老街店屋，是縣府辦理的「金門縣老街風貌型塑計畫獎勵特色街區風貌維護之策略及輔導機制研究」成果，透過形塑街屋，活化老舊街屋、進行商業活動，創造多元的城市景貌與價值，打造成「後浦藝文特區」。

12間老街店屋改造是由金門大學建築系講師李俊凱設計，獲得2020-2021年度亞太華人設計作品大賽（華騰獎）建築規劃設計類金鑽獎。李俊凱之前受訪表示，整體的修復定調為「民國30至50年代後浦街風華價值的再現」，不僅外觀別具特色，內部最大亮點是2樓的開放式空間，將原先每棟的隔間拆除、打通，變成寬敞可直通的空間。

金門縣金城鎮陳氏祠旁陳大宗12間老街店屋招租中，15日截止。鎮公所將遴選優質廠商入駐經營，盼帶動後浦商圈發展。（圖/ 中央社）

鎮公所觀光課指出，這次標租標的為中興路47號至65號，以及莒光路104號，共10間店屋的1樓空間，15日截止投標。（編輯：李錫璋）1110603