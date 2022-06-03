政府打炒房連環拳發酵，又逢疫情延燒，國內房市逐漸轉涼。外界關注央行6月是否還會祭出第5波選擇性信用管制，學者專家態度保留，認為或許有「留校察看」的機會，但基於房貸集中度等3大考量，央行今年仍可能再出招。

中央銀行過去對於貨幣政策、房市管控的作法，一向守口如瓶，沒想到央行總裁楊金龍日前於立法院備詢時，被問及第5波選擇性信用管制的可能方向，竟罕見地「毫無保留」，清楚指出央行房市管控措施已上膛，並劍指4類族群。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，央行第1季沒有打房，是因為處理通膨是眼前要務，但房市問題依舊嚴峻，楊金龍才會在立法院「放風向」，看看市場底線與反應。

不過從4、5月的建物買賣移轉棟數、房仲交易量、房貸及建築貸款增速放緩等數據來看，房市降溫跡象已現。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，房市「正在轉涼」，但央行考量3因素，也許會先觀察房市變化，「政策已經上膛了，就看什麼時候推出，至少今年不會往鬆綁方向走」。

劉佩真直言，近期國內外局勢充滿變數，央行是否會在6月加碼房市管制很難說，推測央行會觀察3件事，一是房貸集中度的變化，二是通膨將引發房地產投資保值的需求，三是疫後房市是否會再有一波反彈，再來進一步評估政策推出時間。

時間回到5月12日，楊金龍當天於立法院備詢時，彷彿吃了「誠實豆沙包」，不只對房市管制方向開誠布公，他更加碼透露央行心中的「打炒房KPI」。

回顧楊金龍當時的說法，他表示，目前銀行不動產貸款集中度大致穩定，但仍處在偏高水準，希望信用資源不要過度集中不動產，未來能降至35%以下。

進一步檢視不動產貸款集中度變化，2009年10月底衝上歷史高點37.9%後開始回降，但近幾年房市火熱，又再度上攀、去年底達到37.2%。

儘管在各部會齊力打炒房之下，今年集中度略降，4月已跌破37%、降至36.9%，5月持平，仍與央行心目中的理想值有段差距，這也意味，央行依舊不滿意當前信用資源過度流向不動產的狀況。

此外，台灣民眾對於房地產保值抗通膨的想法根深蒂固，劉佩真表示，近日主計總處上修全年消費者物價上漲率（CPI）預測值至2.67%，創14年新高，是否會引發房地產投資保值的需求有待觀察。

至於疫後房市的反彈力道，劉佩真分析，國內疫情升溫，看屋人潮明顯減少，建商520檔期北台灣推案量甚至比SARS時期更低，有了去年疫後房市飆漲的經驗，今年市場會怎麼走，也讓政府繃緊神經。

不過劉佩真認為，去年三級警戒時間較短，疫後又有台股大好、寬鬆貨幣政策、低利率、半導體投資潮等加分因素，才會助長房市熱度；今年疫情趨緩後將面臨利率走揚、打炒房政策未鬆綁等情境，「大環境跟去年不太一樣」。

「當總體環境變數很大，央行操作上會更小心」，徐佳馨指出，隨著房市降溫，成交量往下走，央行在房市管控的策略或許會稍微放慢腳步，先「留校察看」，傾向有多少數字說多少話、做多少事。

徐佳馨接著表示，美國聯準會今年升息幅度猛烈，市場預期台灣央行也會跟進升息，在預期心理濃厚的情況下，房市展望偏向保守；今年市場料將呈現量縮格局，價格震盪甚至可能略微下修。（編輯：潘羿菁）1110603