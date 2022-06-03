新冠疫情使許多條人命消逝，而近幾天本土確診的死亡人數不斷增加，對此，資深主持人于美人在臉書發長文說，很多人的阿公阿嬤都走了！而每個人面對親人的離去，處理悲傷的方式都有些不同，請大家要尊重並接受。溫暖的文字吸引3.4萬人朝聖，也讓許多網友看完淚崩說，每個人都是用自己的方式，默默想念離開的人。

于美人昨（2日）在臉書上發文說，很多人的阿公阿嬤都走了！不是所有的道別都來得及揮手，面對親人的離去，有些人需要大哭一場；有些人把傷痛深埋；有些則是哀痛逾恆，因此形銷骨毀；有人外表堅強，其實心已成碎片。她想說的是，請尊重並接受每個人表達哀思的方式，讓他在生與死的過度中，完成自己的儀式。

于美人接著分享一段故事「你們有沒有看過一種阿公，每天準時接送孫女上下學，每天下午都買一樣的麵包給孫女，阿公不多話，只是看著孫女吃麵包就笑！」而孫女也都很配合，每天和阿公手牽手走同樣的路、吃同款麵包，祖孫倆的身影從一高一低，走到快一樣高。整個小學六年，走這段路和買麵包成為他們每天都要完成的任務。

于美人表示，後來孫女上國中了，成為大女孩，而阿公也老了，只能坐在家門口等她放學、等孫女回來大聲叫阿公，然後拍拍阿公的背！後來孫女上高中了，阿公也臥床了，只能和孫女握握手，後來阿公的手漸漸握不住了，最後阿公不得不放手。

于美人指出，從阿公入殮到入塔，這個孫女沒有掉一滴淚，甚至連「悲痛的樣子」都沒有，所有的親戚都知道阿公最疼她，竟然沒有讓親戚們看到「傷心欲絕」的態度，開始有人駡她沒血沒淚，阿公白疼了，但這個孫女不做任何辯解，硬是不掉淚。

于美人也說，接著孫女出國讀大學，後來也留在國外工作，但是她每年回台灣的第一件事就是上山去看阿公，在阿公塔位的門上貼一朵乾燥花，每年都換不同顏色的花，不過，這次因為疫情，她隔了2年才回來，一回來就去看了阿公，聽說今年的花是橘紅色的。而這位阿公至今已走了10年，還是沒有人看過孫女為阿公掉眼淚，但她卻是唯一一個每次回來台灣都會去看阿公的孫女。

貼文引起網友熱議，吸引了3.4萬人朝聖，不少人看完眼眶泛淚，「很多時候，事情是不能只看表面的」、「用自己的方式默默想念」、「養母走的時候，因為要處理和連絡的事務太多，根本沒時間哭，直到養母火葬當天才心如刀割哭出來」、「有些淚都是在沒人看到的時候，不哭只是一種堅強，不代表不傷心，思念是永遠」。