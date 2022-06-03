在今年淘寶天貓618理想生活狂歡季(淘寶天貓618)再升級，繼去年推出「台灣跨境包郵專區」後相當受到用戶歡迎，今年專區商品數量從百萬躍升至千萬，因應疫後新生活型態需求，大幅增加家居、母嬰和美妝周邊產品，豐富商品品類提供台灣消費者買的輕鬆、省得更多的跨境購物體驗。

根據BOXFUL電商物流《2022網購＆物流議題白皮書》的調查顯示，近8成消費者近一個月內在電商平台上消費至少兩次以上，甚至有逾14％的消費者超過五次以上。隨著網購日漸普及化，網購已成全齡運動。

今年淘寶天貓618將活動滿減將升級至天貓平台滿300元減50元人民幣、淘寶平台滿200元減20元人民幣，不僅滿足更多消費需求，更以便捷的「台灣跨境包郵專區」，供繁忙的上班族輕鬆下單購買。

此外，淘寶天貓也不斷優化自身的服務品質，除「包郵免合單」外，因應疫後新生活型態需求，在團隊持續努力下「台灣跨境包郵專區」商品豐富性大幅提升，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示：「母嬰和美妝周邊商品增量達128％和152％，而家具家居品以小預算選購的窗簾、寢具、抱枕和植栽盆器就可改變居家和工作風格，也相當受到台灣消費者歡迎。」在滿足消費者多樣需求的同時，淘寶天貓也持續不斷給予消費者更有趣、便捷的跨境購物體驗。

淘寶天貓618開跑，首波只要在「台灣跨境包郵專區」中購物滿人民幣249元即免跨境運費並省去合單與集運時間，服務再升級也再次展現淘寶天貓為台灣消費者提供高標準服務的不變承諾。