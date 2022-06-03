四川雅安市3日舉行新聞發佈會，介紹「6‧1」蘆山地震抗震救災最新進展，雅安市應急管理局副局長彭德軍介紹，截至3日淩晨5時，地震共造成4人死亡均在寶興縣、42人受傷包含寶興縣31人與蘆山縣11人，受傷人員已全部送往醫院救治。

另外據初步統計，地震共造成雅安市1萬4427人受災，其中寶興縣7505人、蘆山縣5470，以及雨城區83人、滎經縣40人、天全縣214人、名山區1115人

根據澎湃新聞引述四川雅安市應急管理局副局長彭德軍介紹，統計最新情形，雅安市房屋嚴重損壞135間、一般損壞4447間。目前通過投親靠友、集中安置等方式，對受威脅區域群眾做到應轉盡轉。

彭德軍表示，地震發生當晚已連夜將8個重點鄉鎮群眾全部疏散，就近安全避險，設置寶興中學、寶興體育館、蘆山縣鳳禾村村委會等轉移安置點61個。

同時緊急轉移安置1萬3028人，其中集中安置7215人，分散安置5813人。緊急調運帳篷1000頂、棉被5000床、帳篷燈1000台、折疊床3300張、防潮墊8600張送往災區。組織調運糧油、蔬菜、衣被、藥品等物資，確保安置點基本生活物資供應。