行政院長蘇貞昌率衛生福利部長陳時中等人與小朋友合影。（洪榮志攝）

「辛苦了！」行政院長蘇貞昌瑞午節率衛生福利部長陳時中等人，抵達設於台南市立圖書館永康新總館的輝瑞兒童疫苗大型施打站，慰問醫護人員及家長、小朋友。短短的15分鐘，他除與家長、小朋友親切互動外，也頻頻詢問小朋友「打針會不會痛？」但全程不受訪。

陪同的台南市長黃偉哲告訴蘇貞昌，台南市5-11歲兒童約11萬人，目前施打疫苗的比率已經超過6成，為6都第一；扣除完全沒有意願施打兒童疫苗大約1成多，剩下的1萬多人，市府也將安排入校施打，希望盡快提高兒童疫苗的覆蓋率。