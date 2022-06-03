17LIVE和國發會、國家新創品牌計畫、台灣亞馬遜網路服務(AWS)、昕奇雲端科技共同舉辦首屆「17LIVE直播創新技術大賽」，邀請全國大專院校學生共同腦力激盪，打造直播產業的5G新技術應用或商業模式，即日起開始徵件，競賽總獎金高達新台幣30萬元。17LIVE表示，台灣研發能量向來受到全世界注目，很期待這次競賽成果為業界注入新火花，也希望利用這機會網羅更多優異學子，提供台灣人才更廣大的發展平台。

17LIVE集團技術副總經理徐永吉表示，17LIVE成軍7年，由台灣出發，成功邁入國際版圖，全球有6個辦公室，全球員工數近1,000名，其中全球技術研發中心位在台灣，團隊成員近200人，一直以來重視直播平台技術創新，對環境用戶體驗之回饋，期望透過這次競賽加速直播技術升級，獎勵更多產業優秀人才自我提升，同時期望網羅更多人才加入公司，持續壯大集團研發能量，共同站上世界舞台。

17LIVE品牌暨企業溝通部副總經理涂佩君指出，該競賽籌備時，即受到對於想發展台灣直播產業科技人才的公部門與企業矚目，獲得國家發展委員會、國家新創品牌計畫（Startup Island TAIWAN）、台灣亞馬遜網路服務(AWS)及昕奇雲端科技(GrandTech Cloud Services)支持並共同合辦，競賽主題以直播產業創新技術應用為開發方向，不限定應用範圍，參賽者可用技術與創意發想對直播互動的各種可能性，舉凡直播軟體前台影像互動技術、不同直播情境的創新互動模式、運用AI、Machine Learning開發後台直播間內容管理、監測等相關功能。

17LIVE期望打造實務與理論兼具的創新競賽，鼓勵參賽者勇於挑戰產業創新變革、突破直播既有技術框架。首屆「 17LIVE直播創新技術大賽」即日起開放報名，全國大專院校(含以上)在學學生，2至4人自行組隊報名，成員不限校系年級，可跨校/系組隊報名。預計在2022年8月29日公布17組決賽入選資格，凡入選隊伍皆頒發獎金每隊新台幣5,000元、每位成員參賽證明乙紙。

此外，入圍初選隊伍將獲得一日助力工作坊參加資格，由17LIVE研發團隊、台灣亞馬遜網路服務(AWS)技術團隊與新創領域專家擔任講師，讓學生能充分結合課堂理論與業者的實務經驗，優化初選企畫與開發提案作品展示。決賽預計在2022年10月9日舉辦，最高榮譽評審團大獎將獲頒獎金120,000元。