立法院4月三讀通過〈私立高級中等以上學校退場條例〉，規定應公告專案輔導學校名單。面對近來退場私校不斷出現，甚至公私立大專校院合併也出現諸多問題，教育部擬於8月召開退場審議會，並將公告專案輔導學校名單。

教育部今(3)日說明，〈私立高級中等以上學校退場條例〉已在5月11日公布，依條例相關規定，共需訂定退場審議會運作辦法等6個子法，教育部前已完成各項子法初稿，並正辦理法規草案預告作業。

教育部表示，將預計於6月至7月邀集相關機關團體及直轄市政府研商，並辦理各子法法制作業程序，預計7月底前可先完成退場審議會運作辦法，以及專案輔導學校認定及輔導辦法等發布程序。

教育部提到，在上述兩個子法發布後，教育部預計8月召開退場審議會，第一次會議將先提案審議認定目前已列入專案輔導之學校，經審議會認定仍符合條例所定專輔學校情形者，將予以公告，並給予最多1年之改善期限，屆期仍未獲本部免除者，將命其停止全部招生。