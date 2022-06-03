台北市長柯文哲去年成立「城市美學辦公室」，並於臉書公開發文高薪徵求城市美學執行長。不過，北市議員許家蓓質疑，迄今已半年執行長仍從缺，城市美學辦公室運作疊床架屋又大量列管，各局處苦不堪言，直言是選舉年湊案子、拚政績。對此，柯文哲回應，預計6月底可以看到成績。

柯文哲去年10月拍板成立城市美學辦公室，更發豪語要為台北市的城市美學留下歷史定位，許家蓓說，許多縣市政府都有「景觀總顧問」制度，但北市在2016年後就已無景觀總顧問，到了市長任期最後一年，才急忙申請第二預備金350萬，委託民間團隊做景觀總顧問，提供美學辦公室建議，但美學無法趕鴨子上架，若只是突然想到、缺乏長期規畫，恐無法達成預期效果。

許家蓓表示，美學辦公室已造成市府各局處苦不堪言，公務人員甚至直言是選舉年湊案子、拚政績，一年365天要開140幾次會，也曾要求11個局處輪流報告，簡報內容多達200多頁。

許家蓓說，深究其中內容，如開設美學課程讓公務人員上課，包含美感素養課、文化空間課、墨韻書寫課、音樂課等，但文化局每年都有舉辦上百場同類型的講座，根本疊床架屋，徒增行政成本。

她說，又如要求文化局於無圍牆博物館規畫增加「創意生活美學」或工務局的公共工程美學，也都是美學辦公室成立前就已經在執行的案子，完全沒有目標方向。

許家蓓詢問柯文哲市長心中的城市美學是什麼，對此柯文哲市長直言「我個人美術不行。」但他不懂沒關係，至少顧問要懂。許家蓓則說，城市美學辦公室成立的立意良善，與其列管大量項目，倒不如找幾個可執行的項目好好做，呼籲柯文哲任期的最後幾個月，應該更加聚焦，盤點優先順序，一步步推動美學改善，要求提出優先案件。

對此，柯文哲回應，現在架構都弄好，至少要先交出第一個成績，他認為捷運中山站及圓山站間的線形公園，預計6月底可以看到成績。李得全指出，城市美學辦公室列管46個案子，業務橫跨11個局處，目前美學辦公室屬試辦性質，預計6月29日會提出上半年成果。