近年圍棋女神黑嘉嘉以清純外貌走紅，成為新一代網友心中的國民女友，而日本寫真女星、29歲的「似鳥沙也加」因擁有一樣的靈巧大眼和精緻五官，被網友封為「暗黑版黑嘉嘉」，最近她曬出一組穿內衣濕身入浴的美照，雖三點不露，微濕的髮尾加上胸上被一堆白色泡泡覆蓋，若有似無的性感更引來粉絲瘋狂按讚。

被封為IG女王的似鳥沙也加擁有超過百萬粉絲，據知早年她從素人階段就常利用社群網站曬美照，迅速打出知名度，進而進軍寫真業，今年4月她在舞台劇初出道，先前也曾演出朝日電視台的電視劇，福岡出生的她，更因為一組「裸湯」寫真聲名大噪，被封為「福岡天然珍珠」。

似鳥沙也加臉蛋清純，卻擁有超不科學的突出上圍，據知她身材不高，僅有164公分，上圍則是F或G罩杯，小鳥依人的她溫柔氣質相當吸睛，她更自曝私下並不是有大膽個性的人，性格其實相當內向，希望多透過和人互動提高社交能力。

近日，似鳥沙也加曬出一組自己躺在浴缸內的照片，可見她下半身都被浸溼，白色外衣相當透明，一對豐滿上圍就這樣卡在浴缸旁，露出北半球和事業線，吸引大批粉絲朝聖，更有人說她撞臉黑嘉嘉，直說羨慕在場的工作人員，令人想入非非的照片比脫光了還性感。