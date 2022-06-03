名嘴狄志為常上節目或在臉書針對時事發表評論，不吝嗇分享生活大小事的他，分享朋友因為缺錢找上自己的故事，稱一開口就問有沒有地方可以賣器官，讓他嚇了一跳，原因是對方太太把錢全拿去投資期貨跟股票，卻慘賠一千多萬，想說賣器官抵債，神扯情節讓狄志為非常吃驚。

狄志為昨（2）日在facebook發文，談起最近有位至少十年沒聯絡的朋友突然打電話來，一開口就問他有沒有認識賣器官的管道，讓他感到錯愕，聊起原因得知對方是中階主管，一個月薪水有八、九萬，沒有不良嗜好，賺的薪水全部拿給太太，自己只拿一點當零用錢，生活大小事由太太打理，狄志為說朋友非常愛妻，也聽說朋友的太太長得很漂亮。

沒想到有一天朋友發現妻子投資期貨跟股票，將他多年的薪水都賠進去，還賠一千多萬，房子已經被老婆辦抵押借款三次，名下沒有財產可以貸款，再繳不出錢就要被銀行查封。聽到這裡狄志為以為對方是要跟他借錢，沒想到對方是想問他意見，強調他們夫妻能夠借的都借了，就是還差幾百萬。沒想到對方妻子居然提出要丈夫去賣肝跟腎，還要他去想辦法問問看有沒有管道，說這樣子可能有辦法把錢湊齊。

狄志為往好的那面猜測認為朋友妻子應該是隨口一說，只是朋友當真了，這讓狄志為反問怎麼不是對方太太去賣？朋友回答因為太愛老婆，加上兩人還有孩子不想離婚，所以他才決定要這麼做。這讓狄志為感到無奈「（賣器官）在台灣不合法我怎麼可能會認識，拜託你別做這種蠢事，再想想別的辦法吧，寫出來希望你清醒」