國中教育會考補考將明（4）日起連續兩天舉行，台灣3911名考生將與大陸考場499名考生一起參加考試，這也是歷年來規模最大的補考。考量本土疫情持續，全國試務會提醒考生，考試期間應全程佩戴口罩，如屢勸不聽，最重該科考試將不予計分。

國中教育會考於5月21日至22日連續兩天舉行，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等情況的考生，共有3911人，將與大陸考場499名考生，明後兩天一同安排在全國22考場、148間試場舉行考試。

全國試務會提醒考生，進入考場時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合，將禁止進入考場。考生因發燒或呼吸道疾病，經考區試務會安排在備用試場應試時，不得提早交卷。考生若提前交卷或提前離場，經監試委員制止一次後仍不從者，比照「111年國中教育會考違規處理要點」第5點，該科考試不予計列等級或級分。