台北市路平破功！市議員李明賢指出，連續數年北市道路坑洞數都是成長，去年單一條道路坑洞數最多的，前10名有9條都在南港、內湖，質疑短短一條馬路都是坑坑巴巴，又修又補還是爛路一條。對此，北市工務局強調，今年將動支二備金2億元，針對8公尺以上道路進行強化與修補。

李明賢調閱資料發現，台北市新工處針對道路坑洞巡查修補案件，從2019年5967件、2020年6300件、2021年8421件，今年累積到4月底也有4131件，預估全年會破萬件，等於連續數年坑洞數都是成長。市長柯文哲日前在總質詢坦言「（民眾）還是有抱怨，PTT我也看過。」有道路更新計畫，要增加預算處理。

李明賢指出，去年單一條道路坑洞數最多的，統計前10名，有9條都在南港內湖，例如南港研究院路一段，短短47公尺居然查報37次、坑洞24個；研究路三段北側巷弄查報59次，坑洞數50個，為何短短一條馬路都是坑坑巴巴、又修又補還是爛路一條？平均一周通報一次。

李明賢說，新工處解釋是因為山區，雨下得很多，這答案根本是敷衍，他認為是施工品質不良、瀝青太爛、工法不對等問題。新工處長林昆虎指出，針對重複發生坑洞，缺失部分做資料套疊，缺失密集路段主要是因路面老化，發現修補方式無法解決老化大面積龜裂的問題。

工務局長林志峯說明，今年將動支二備金2億元，針對8公尺以上道路進行強化與修補，市府在2009到2014年的路平專案後，到現在為止並沒有再針對8公尺以上的道路做專案修繕，新工處會從明年開始增加8公尺以上道路的修繕經費。

李明賢認為，當柯市府動用第二預備金來修補馬路，這也代表柯市府亡羊補牢，意識到馬路坑洞日趨嚴重的問題，當坑洞愈來愈多，也增加機車騎士的行車危險。