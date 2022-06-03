端午節3天連續假期登場，交通部高速公路局統計，截至今日上午9時，國道交通量較疫情前同期減少23％，但仍比平日增加約16％。上午10時後國道開始出現車流，其中北部多處路段時速不到40公里，高公局預估今有6處易壅塞路段，其中國5預計於下午4時後紓解。

高公局預測，今日壅塞路段有國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城，行車時間是平日的3到5倍，各路段於下午4時前陸續紓解。

今日國道疏導措施包括凌晨0時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公路總局則指出，今日將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台88線鳳山至南寮、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道）。

主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段）及觀光景點周邊道路（北部台2線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段）。