6日3日是今年端午節、屬於中國四大傳統節日之一，又稱端陽節、龍舟節、重五節、天中節等，是集拜神祭祖、祈福辟邪、歡慶娛樂、飲食為一體的民俗大節。而端午節習俗包含吃粽子、賽龍舟、掛艾葉、沐蘭湯、飲雄黃酒等都是再熟悉不過了，但實際上這些古老的端午習俗，最早都是古人用來驅除疫病、維護健康，所以端午節也被稱為中國最早的健康防疫節。

根據大陸快科技報導，端午節源於自然天象崇拜，由上古時代祭龍演變而來。而端午節前後，氣溫逐步升高，濕濁毒發，暑氣當令，屬性升散，易耗氣傷津，擾心神，同時各種蚊蟲開始頻繁出現。

據中醫專家介紹，賽龍舟等運動，可以使毛孔開泄，濕濁得排，運動後飲用溫水，給濁邪以出路；吃粽子，外以粽葉荷葉清熱祛暑，內以糯米大棗滋養心脾，有類服用清暑益氣湯之功效。

至於門窗上掛艾葉、菖蒲和大蒜，屋內薰蒼術，可以驅五毒，防蚊蟲。身上佩香囊，用菖蒲艾葉煮水泡澡，可以期祛濕解毒，對於某些濕毒偏盛型皮膚病也是可行的。