一名住在韓國的台籍男子，109年間為了躲避疫情，回到台中表姊家暫住，表姊一家人為展現招待誠意，還帶他前往台南旅遊。未料當晚他與17歲姪女及弟弟同住一間房，這名表舅竟趁少女熟睡時，偷偷溜上床環抱少女撫胸猥褻，少女驚醒後撥開他手拒絕，表舅企圖伸向下體，但因弟弟驚醒後立刻閃去陽台，少女在旅遊結束後，向學校老師告知，經老師鼓勵後報警，售後雙方以20萬元和解，但因表舅曾因案服刑，出獄尚未滿5年，法官仍判他6月徒刑。

根據判決書，該名表舅居住在韓國，因疫情關係於109年4月30日入境後，即暫居在少女及其家人位在臺中市住處，某日與少女及家人一同至臺南遊玩，當晚並與少女及其胞弟同住三張單人床房型之房間。

但該名表舅卻趁少女熟睡之際，起身移動至她床位，從身後環抱住，少女當下驚醒後，將他手撥開，未料他竟向少女表示：「為何要害怕」，接著強行隔著衣物撫摸胸部，但正要向下體撫摸之際，少女弟弟突驚醒起身，表舅立刻停手至房外陽台抽菸後返回房間內裝作若無其事。

結束台南旅遊後，少女母親因察覺女兒神情有異，才向女兒追問原因，少女父親得知後大怒，將表舅趕出家門，但少女又向老師報告，經老師鼓勵下始報警處理。

表舅在審理時，表示願意和解賠償20萬元，少女及父母答應原諒被告，不再追究其刑事責任，並請求院方從輕量刑或給予緩刑。

但法官調查，該名表舅曾因案入獄，2017年執行完畢後未滿5年，不符合緩刑條件，且所犯對少年強制猥褻罪，依規定應加重其刑後，仍處6月徒刑，可上訴。