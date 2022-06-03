國民黨主席朱立倫訪美行今從美國西岸出發，朱在美舉辦記者會表示，此行最重要的目的，就是國民黨在華府駐美代表處將重新開幕、國民黨重返美國，也要藉此告訴美國朋友「We are here、We are back」，國民黨親美立場沒有改變。

但朱立倫也強調，國民黨在區域安全、兩岸和平上，不會只依賴台美關係，在現在區域和平最關鍵時刻，國民黨也會扮演重要角色，至少會是台海安全、亞太區域和平促進者，而不會是麻煩製造者。

對於民進黨政府宣稱目前是台美關係史上最好，朱立倫表示，所謂台美關係提升，不只是民進黨政府執政這幾年，在前總統馬英九執政期間也一直不斷提升，未來2024國民黨若能夠重返執政，希望這樣密切合作關係還是能夠能不斷提升。

朱立倫表示，國民黨從黨的總理孫中山創黨開始，至今親美立場從沒有改變，國民黨捍衛中華民國與保衛台灣的立場絕不會改變，對自我國防要求或保衛台灣力量的增進，這一點跟美方想法也應該一致。

但朱立倫說，國際局勢從過去熱戰、冷戰，再到開啟交流或國際上的合作都不斷在改變，而台海關係瞬息萬變；國民黨親美同時，仍認為兩岸要保持對話，而不只是對抗；要交流，而不要一直交惡，溝通協調會比熱戰對抗好。

朱立倫認為，這些立場也跟目前美國總統拜登或國務卿布林肯近日談話立場相互一致，相信美方朋友也會了解到，國民黨在親美立場外，也能夠與對岸不斷溝通協調，有交流、溝通管道，避免戰爭、衝突。

對於美方近年來提升與台灣官方互動層級，朱立倫表示，作為中華民國最主要政黨，歡迎美國等全世界跟我國有更密切關係，不會因為北京或中共立場，而有任何退縮，一定堅定立場，只要對台灣與全體中華民國有利的事情一定堅持到底。

朱立倫強調，國民黨主張兩岸間保持對話、避免衝突，也是為了整體台灣人安全與台海和平所做的努力，是為了愛台灣、協助台胞、台商、台生，不怕民進黨惡意貼親中賣台標籤。

朱立倫說，過去幾十年來流血流汗捍衛中華民國、保衛台灣的是國民黨，真正上過戰場打仗的也是國民黨，在國際外交、兩岸工作上力爭我國權益的也是國民黨，民進黨只是用政治口號，以去中、反中作為政治鬥爭手段。