今天是端午連續3天假期首日，蘇花路廊上午雖陸續湧現南下車潮，但車流量堪稱順暢。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是端午連續3天假期首日，花蓮地區天氣晴朗，不過蘇花路廊整體車流量，疑受疫情影響，較不如過往連續假期，且截至上午10時許，南下車流量僅5938輛次，不過警方不敢大意，不排除下午車流恐有增多情勢，且公路總局也預估今南下車流尚有7000輛次，屆時將視整體交通狀況加強交管措施。

公路總局指出，蘇花路廊今上午5時起，南下車潮逐漸湧現，並在上午7時達最高峰，每小時1056輛次，之後每小時約維持在800至900輛的交通量，截至上午10時統計，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為5938輛，北上花蓮往宜蘭方向為1117輛。蘇花路廊目前整體均屬順暢，預估今南下車流量仍有約7000輛次。

新城警方表示，從昨晚夜間至今天上午觀測，蘇花路廊南下進入花蓮的車流有逐漸增多的趨勢，但比過往連假少上許多，不排除下午車流會有增多情勢，屆時視車流狀況，在各重要路口處進行交通疏導。

公路總局表示，端午連假雖因疫情影響，交通量較不顯著，但中短程地區性出遊旅次仍較平日頻繁，提醒用路人，行車前請詳細確認車況再上路，於行駛途中請留意資訊可變標誌顯示內容、收聽警廣，及多利用「幸福公路」App以掌握即時路況訊息。