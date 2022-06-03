國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

行政院政務委員鄧振中1日召開「深化台美經貿關係重大成果記者會」，宣布達成「台美21世紀雙邊貿易倡議」，並啟動貿易談判，首次會議將在本月底在美國華府舉行。對此，擁有台美雙料律師資格的國民黨立委李貴敏直言，該倡議「只有皮毛」，因所謂「倡議」與「協議」根本是兩回事，其內容並未經過美國國會的授權，包括關稅減免、市場開放等重要事項也沒有納入討論。

李貴敏昨日（2）在臉書發文表示，行政院大張旗鼓的宣布和美國達成「台美21世紀貿易倡議」，似是台美貿易關係重大進展，只是官員大內宣得起勁，民眾卻不買單，甚至有網友抱怨：「什麼都沒講啊？」

李貴敏直言，其實網友的疑惑沒錯，所謂倡議只是「題目」，簽訂的協議才是內容，現在等於是「只有題目或議程」，實在看不出重大進展在哪？更讓人擔心後續談判，政府到底準備好沒有，會不會一味配合，反而把台灣的優勢與籌碼都賠了出去？

對此，李貴敏指出，倡議與協議是完全兩回事，現在所謂倡議，都「只有皮毛」而已，並不是結論。畢竟連行政單位也說，這些內容並沒有經過美國國會的授權，也承認包括關稅減免、市場的開放等重要事項，並沒有納入討論，所以未來到底是好是壞，是否真的如官員宣傳說，有助於加入其他經濟組織，目前仍難下定論，政府也毋須過度宣傳。