法國網球公開賽進入重頭戲，女單決賽組合已產生，由球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)迎戰美國小將高夫(Coco Gauff)，男單今天進行4強，其中納達爾(Rafael Nadal)能否擊退小祖維瑞夫(Alexander Zverev)再闖冠軍戰成熱議話題。而最近有消息傳出，納達爾這次飽受傷病困擾，因舟狀骨發炎壞死，每天都打麻醉止痛針才上場。

剛度過生日的納達爾滿36歲，這次在上半區一路過關斬將，8強提前碰上世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，成功擊退對方闖進4強，不過最近據《馬卡報》指出，納達爾仍飽受舟狀骨發炎傷勢困擾，每天上場前都必須打麻醉止痛針，據說此症狀從2005年就開始，由於長期發炎導致舟狀骨呈現壞死狀態，很難在短時間內復原。

納達爾首輪以三個6：2輕鬆擊敗澳洲選手湯普森(Jordan Thompson)，次輪再以6：3、6：1、6：4解決地主選手穆特(Corentin Moutet)，奪下生涯大滿貫賽第300勝，接著第三輪同樣輕鬆戰勝范德贊舒爾普(Botic Van De Zandschulp)，然後經歷5盤大戰解決加拿大小將阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)，8強則力退喬柯維奇。