疫情前後房市吹起「南風」，讓許多人跌破眼鏡，房仲業者根據聯徵中心房貸擔保品所在地區別下的新增授信人數與金額最新統計發現，在2021年與2019年疫情兩年間，高雄與台中新增人數和新增金額都是最多，其中高雄人數增加1639人，台中市人數增加1353人，傲視全台，而房貸授信餘額上，高雄市增幅為121.9%，台中市為60.4%，表現相當突出，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，疫情期間游資充沛，積極轉進房市，具有價差的低價區持續加溫，也讓長年漲幅相對低的中南部，感受前所未有的市場熱度。

徐佳馨指出，從人數來看，高雄市增加1639人，台中增加1353人，遠遠多過新北市的991人，貸款人數多自然就會讓房貸授信餘額增加，在2019-2021年期間，高雄市受惠於台積電話題，台中市在重大建設加持下而交易火紅，除成屋交易外，預售屋陸續交屋，也是金額和人數暴增的重要因素。其中值得注意的是北市不增反減，雖然房貸授信餘額還增加5.5%，不過總金額已經被高雄超車，徐佳馨分析，北市近年房價與生活消費高，已經迫使不少買方出走，加上土地釋出少，供給也有限，更使得買氣受到壓抑，相較於其他地區的火熱，此消彼長更為明顯。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，在疫情期間由於全球量化寬鬆，加上股市表現突出，資金流向資產明顯，台灣這兩年又有園區話題，加上資金潮轉進還有差價的中南部，都讓中南部房市因之沸騰，中長期來說，政府打房方向不變，加上美國帶頭資金收水，市場想要複製過去的狀態，難度很高。