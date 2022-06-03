今天是端午節，而到底南部粽好吃還是北部粽好吃，都會引發論戰。資深媒體人、也常被視為美食家的趙少康今(3日)在臉書說，每年端午節前，大家總是為了粽子戰南北，內餡應該包花生、蛋黃還是栗子也各有所好，自己吃肉粽是不沾醬料的，但聽說連吃粽子要沾什麼醬，也各有擁護者，於是發揮實驗精神，今年小編們瞞著他準備了幾款創意沾醬，希望能跟粽子迸出新滋味。

趙少康小編準備了「三養噴火辣雞醬、老乾媽辣醬、花生醬及韓式泡菜」讓趙少康進行搭配，趙說，韓式泡菜配上肉粽就顯得普通，至於自己從小就愛吃的花生醬，搭配肉粽真是天馬行空，試了一口，竟然出乎意料的好吃！

鹼粽部分，小編們準備了二砂、煉乳、蜂蜜跟鳳梨罐頭讓趙少康進行實驗，趙說，配上煉乳跟蜂蜜別有一番滋味，鳳梨罐頭真是完全不行，於是又自己加碼，實驗「花生醬＋煉乳」的雙醬吃法，沒想到味道令人豎起大拇指，不過因為鹼粽的清香因此被醬料掩蓋，其實有些可惜，「我的結論是，鹼粽還是沾二砂的傳統吃法最好！」

最後趙少康也說，端午家家懸掛艾草、飲雄黃酒是傳統習俗，疫情當頭，祝福平平安安過端午。對此有網友留言表示，「在南部我們粽子最愛花生粉，尤其是北港花生現磨的，有機會請試看看」、「我投花生醬一票」、「粽子吃原味最棒，除非粽子本身就不好吃」。