受疫情影響的樂天桃猿3日確定能夠復賽，全隊隔離人數降至可出賽標準，今天將作客洲際面對中信兄弟，將面對兄弟王牌投手德保拉，桃猿則由狂威先發。

桃猿一軍從5月18日開始傳出疫情，24日與兄弟在台東交手後疫情大爆發，累積遭隔離的球員超過14人，達到疫情停賽標準，總計桃猿因疫情延賽達7場。

桃猿近期陷入4連敗，加上在後追趕的統一獅、味全龍近期都是連勝狀態，也讓桃猿上半季領先優勢逐漸縮小，目前僅領先排名第2的獅隊2場勝差，與龍隊、兄弟則是3場勝差，都在追趕範圍之內。

今天桃猿作客洲際，復賽首戰就要碰上兄弟王牌投手德保拉，本季德保拉6場先發拿下2勝0敗，其中這2勝都是從桃猿手中拿下，本季3度面對桃猿共投22局僅失1分，自責分率僅0.41。

之前因手肘不適下二軍的狂威相隔近1個月重回一軍出賽，這是他本季首度面對兄弟，本季他5場先發出賽拿下3勝1敗、自責分率2.03。

聯盟公告，桃猿因疫情影響自5月26日停賽至6月2日，原匡列20名一軍球員，截至3日共8名球員解隔離，3名快篩陽未解除，匡列人數降至12人，符合領隊會議疫情復賽標準，因此今天在洲際賽事將按原訂時間復賽。