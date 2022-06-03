小孩的外貌多少會和父母有些相似，有一名其貌不揚的父親，懷疑在學校廣受異性歡迎的帥兒子，可能不是自己的親生骨肉。在經過4次的親子鑑定後，每次結果都證明兩人是父子關係，但這位父親依舊覺得放心不下。直到後來醫生和他說明，到底原因為何？才讓他漸漸釋懷。

這名父親瞞著老婆去了多間醫院做親子鑒定。(示意圖/Shutterstock)

根據中國《網易新聞》報導，一名李姓男子和老婆結婚後育有一子。原本沒有發覺，但隨著兒子逐漸長大，兒子的異性緣越來越好，而開始有旁人覺得，這位兒子和父親長相落差太大，讓李父飽受言論攻擊。李父表示「自己是北方人，四方大臉，怎麼可能生出這麼帥的兒子」，於是他瞞著老婆帶著兒子去做親子鑑定，雖然結果證明兩人是父子關係。但又有無聊的吃瓜群眾說「一定是親子鑑定出錯」，這樣的言論讓李父十分在意，還因此與老婆發生爭吵。

醫生和其解釋原因。(示意圖/Shutterstock)

愁眉莫展的李父，前前後後跑了4間醫院做鑑定，但始終放心不下。後來醫生親自對李父解釋，小孩的外型可能會受到顯性、隱性基因的影響，也可能受到隔代遺傳影響，後續的生活環境、行為習慣也都可能影響到小孩的長相。顏值高的父母，也可能生出其貌不揚的小孩。當然，其貌不揚的父母也會生出好看的小孩。醫生對李父這樣解釋，才終於讓他鬆了一口氣。