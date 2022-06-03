依《勞動基準法》規定，內政部所定應放假紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，而端午節為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給，但勞動部官員提醒，考量出勤就會破壞當日休假完整性，因此只要月薪制勞工有出勤就要加倍發給當日薪資。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，但如果為按時計薪的勞工，則按實際出勤時數加倍發給工資。

勞動部說明，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，假設月薪為3萬6000元的勞工、平日每小時工資為150元出勤8小時，則6月3日（星期五）為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，加倍發給工資，應發給150元×8小時＝1200元；6月4日（星期六）性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項規定計算，應發給150元×1⅓×2小時＋150元×1⅔×6小時＝1900元；6月5日（星期日）為例假日，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

依勞動基準法規定，如違反該條文可處2萬元至100萬元以下罰鍰。