每逢佳節倍思親，端午節為中國傳統三大節日，但今年受疫情影響，不少境外生無法回家與家人過節。體恤外籍生思鄉之情，世新大學國際事務處舉辦「粽夏端午」活動，發放粽子給各國外籍生，讓他們在台灣也能體驗濃厚節氣。

來自香港的世新大學碩士生林頌然表示，疫情嚴重衝擊校園生活，讓他幾乎都待在宿舍，不敢外出，感受不到節日氣氛，學校國際處人員在端午前夕，親赴深坑宿舍送粽，讓他感到非常暖心。

來自馬來西亞的世新大學僑生林芷熒則說，疫情讓她好長一段時間都不能回家，從國際處收到「來自家一般的溫暖」，內心很感動，也可以趁此品嘗台灣的粽子與馬來西亞有何不同。

不同於華人學生吃粽思鄉，歐美學生對端午節則充滿新鮮感。世新大學俄羅斯籍學生Sofia分享，自己從未吃過粽子，覺得學校很用心，對於首度品嚐嚐鮮，非常難忘。另一名來自瓜地馬拉的世新大學外籍學生羅獅誠則說，這是他首度看到粽子，「接觸到中華文化習俗，讓我覺得很新鮮！」