前台北市議員、民進黨北市議員許家蓓的父親許富男，遭控拋下結婚35年妻子，15年前開始結交小三，甚至將私生子帶回家，妻子心死提告、向小三求償200萬；小三辯稱以為許已離婚，後來懷孕，許又繼續謊稱妻子可接受她，她求情說現在無業無收入，無力付擔賠償金，一審法官則認為2人婚外情長達10多年，對配偶權損害頗大，仍判賠100萬。但小三向法官哭窮表示自己無業，還要扶養2個小孩，撫慰金太高；但二審法官查出，許富男在兩人交往期間，每月支付至少20萬元給林，還送她2棟房屋及2台轎車，撫慰金堪稱合理，駁回林女上訴。

判決書指出，許富男與妻子於民國75年結婚，但小三卻在民國95年與他交往、發生性關係，甚至在3年後生下1子帶回家中，妻子才得知他外遇，一狀提告並求償200萬；不過小三表示，當時她認為許已離婚，後來得知真相時已經懷孕，且許在孩子出生後又另結新歡，2人爭吵度日。

小三在一審時表示，現在已另嫁他人，丈夫月薪僅3萬5000元，還要扶養2孩子，實在無力負擔200萬元賠償。

一審法官認為，小三確實明知許男已婚，仍維持關係長達10多年，衡量許妻為家庭主婦、財產總額2303萬2590元，林女無業、無收入財產，最後認定應賠償精神慰撫金100萬元。

但小三不服上訴，強調正宮早已在6年前知情，已超過請求權時效，還泣訴現在無業，僅能偶爾打零工，月入不到1萬元，實在無法負擔百萬撫慰金。

但高院法官調查，許富男在兩人交往時，每月都會支付20餘萬元生活費，又贈與2房2車，小三也變賣其中1房1車，撫慰金並無過高，因此駁回請上訴。