資深狗仔葛斯齊連日開直播爆料，除了揭露汪小菲疑似婚內出軌，更曝光他與張穎穎對話截圖，還原懷孕和墮胎的來龍去脈，無疑重創汪小菲形象及事業，對此，拍攝《華根初上》走紅的本土謎片導演圤智雨，稍早發文表示：「葛斯齊比你想的還善良」。

圤智雨表示與葛斯齊多年前就認識，對於他近日毀滅性的諸多爆料，強調：「坦白說，算少了」，接著表示他手上擁有的八卦新聞量，基本上能做一整年的談話性節目，更點出：「光某知名歌手的新聞，就超爆了」，對比近日重錘汪小菲，可以說是相當善良，接著喊話要所有人記得一件事：「演藝圈真的很黑就好了，就等於某歌手玩女人玩到黑到爆，爲什麼都沒事，其實很簡單，台灣出事後，就改到大陸玩，而且還跟官二代一起玩」。

圤智雨表示葛斯齊手上擁有的八卦新聞量能做一整年談話節目。(戲引子 圤智雨臉書)

圤智雨表示到大陸跟官二代一起玩，隱私性比較高，出事了，官方力量就可以讓新聞無法報導，接著再次強調：「所以說真的，台灣第一狗仔真的不是開玩笑的，他如果想，隨時可以搞一整年的節目量」。

圤智雨一席暗示性的話，立刻引起網友關注：「所以某歌手才一直動不了是嗎」、「可惜還是扳不倒大魔王」、「全部爆出來，股市應該會大震盪吧」、「當狗仔很辛苦，專門跟拍名人私生活，報導負面形象，很容易遭到對方報復，心臟不够力，膽子不大，還是別做」。