今天為端午連假首日，防疫也不可鬆懈，高雄市長陳其邁今到三鳳宮參加水箱車捐贈儀式時提到，高雄確診盛行率今達到7％，要達到11至12％盛行率，高原期才會過去，目前包含高雄展覽館兒童施打站都算順利，孕婦領快篩也在診所醫院協助下協同發送，他也說，目前已經從逐漸的從清零，轉到與病毒共存，也提醒從外地返家的民眾，如果家中有長輩，應快篩、戴口罩、減少用餐，降低傳染風險。

高雄市長陳其邁3日參與三鳳宮捐贈消防局水箱車捐贈典禮，不過大家依然關心目前高雄防疫狀況。針對高雄展覽館目前設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，市長陳其邁說，施打站就是希望能打快又打好，在家長陪伴下減緩緊張情緒，提高疫苗覆蓋率，孩童即將回到校園，目前就是跟時間賽跑，也比預期增加的速度大概提早15％左右；除了展覽館，其他施打站也都相當順利。

他說，未來高雄未來8至9天高原期，感謝在中央協助下，針對高風險族群資源可重新調配，如孕婦可免費領快篩，目前也都在產科醫院、診所協同下順利發放，今天將會公布有更多受惠族群，如維持生命線運作、相關防疫工作人員，於執行防疫工作時可獲得保障。

至於目前正值端午連假，陳其邁也提醒，高雄確診盛行率今達到7％，要達到11至12％盛行率，高原期才會過去，因此若有從外縣市回家，家中有長輩者，應先快篩、盡量戴口罩，減少共餐機會，目前已經從清零戰場轉變到與病毒共存，所以要優先保護長輩和免疫力較低的民眾。

最後，針對高雄督察酒駕，陳其邁表示：「尊重警局處置」，他提到該名督察到高雄未滿4個月，已經記大過，包含連坐處分降調等都是從嚴處置，針對累犯，酒測值1.0而肇事者，高雄沒二話可說就是免職處分，所有同仁都必須謹記酒駕嚴重後果。