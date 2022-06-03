大甲鐵砧山午時水可防疫兼保平安！今天端午節上午10時許，民眾就蜂擁上山排隊等候參加台中市風景區管理所舉辦「鐵砧山劍井取午時水活動」；來自苗栗的民眾說，每年端午節都會依照傳統習俗來取午時水，與艾草、菖蒲等一起煮沸後沐浴淨身，保佑一年平安健康。
台中市政府觀旅局指出，鐵砧山劍井是中台灣端午節取午時水熱門景點，往年皆吸引近千民眾前來朝聖，每年都會準備的500瓶午時水紀念瓶，去年因為疫情改採線上抽獎活動贈送也引起廣大迴響，對許多民眾而言，此具有趨吉避邪、開運除穢的節慶習俗，在疫情中能帶來正面力量。
觀旅局長韓育琪說，今年為兼顧民眾健康安全及節慶習俗上的需求，在審慎評估下，決定縮小規模辦理，部分活動改採線上方式進行，亦特別選以「午虎康」為主題，祈福疫情早日平息，恢復幸福安康。
為讓今天不方便前來的民眾也能感受節慶氛圍，這次特舉辦「看影片回答問題抽午時水紀念瓶」線上活動，不僅可以一睹取劍井午時水的實況畫面，以及台中市藥用植物研究會講師黃文彬親赴現場，帶領大家認識端午習俗植物「天中五瑞」的精彩解說，還有機會抽中午時水紀念瓶。
觀旅局強調，歡迎民眾今日下午3時起至10日23時59分止，至「大玩台中」臉書粉專觀看影片，在活動貼文留言處回答影片中的問題，並標註一位好友，限量50份要搶要快！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。