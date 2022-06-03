端午節11時一到第一桶午時水，由觀旅局長韓育琪(右)等正式取水。（陳世宗攝）

端午節11時一到第一桶午時水，由觀旅局長韓育琪(右)等正式取水。（陳世宗攝）

觀光旅遊局特分裝給參加活動的民眾。（陳世宗攝）

觀旅局今年特舉辦「看影片回答問題抽午時水紀念瓶」線上活動。（陳世宗攝）

大甲鐵砧山午時水可防疫兼保平安！今天端午節上午10時許，民眾就蜂擁上山排隊等候參加台中市風景區管理所舉辦「鐵砧山劍井取午時水活動」；來自苗栗的民眾說，每年端午節都會依照傳統習俗來取午時水，與艾草、菖蒲等一起煮沸後沐浴淨身，保佑一年平安健康。

台中市政府觀旅局指出，鐵砧山劍井是中台灣端午節取午時水熱門景點，往年皆吸引近千民眾前來朝聖，每年都會準備的500瓶午時水紀念瓶，去年因為疫情改採線上抽獎活動贈送也引起廣大迴響，對許多民眾而言，此具有趨吉避邪、開運除穢的節慶習俗，在疫情中能帶來正面力量。

觀旅局長韓育琪說，今年為兼顧民眾健康安全及節慶習俗上的需求，在審慎評估下，決定縮小規模辦理，部分活動改採線上方式進行，亦特別選以「午虎康」為主題，祈福疫情早日平息，恢復幸福安康。

為讓今天不方便前來的民眾也能感受節慶氛圍，這次特舉辦「看影片回答問題抽午時水紀念瓶」線上活動，不僅可以一睹取劍井午時水的實況畫面，以及台中市藥用植物研究會講師黃文彬親赴現場，帶領大家認識端午習俗植物「天中五瑞」的精彩解說，還有機會抽中午時水紀念瓶。

觀旅局強調，歡迎民眾今日下午3時起至10日23時59分止，至「大玩台中」臉書粉專觀看影片，在活動貼文留言處回答影片中的問題，並標註一位好友，限量50份要搶要快！