隨扈和層層警力迅速將鄭伯其阻隔架走，藉此讓其陳抗行為噤聲。（鄭伯其提供／謝瓊雲台中傳真）

隨扈和層層警力迅速將鄭伯其阻隔架走，藉此讓其陳抗行為噤聲。（鄭伯其提供／謝瓊雲台中傳真）

隨扈和層層警力迅速將鄭伯其阻隔架走，藉此讓其陳抗行為噤聲。（鄭伯其提供／謝瓊雲台中傳真）

行政院長蘇貞昌院與衛福部長陳時中3日上午到台中科博館視察中央直接設置的大型兒童疫苗接種站情況，場外發生插曲，大里區立仁里長鄭伯其，高舉白布條嗆聲「很多孩子走了」、「冷血酷吏草菅人命」慘遭隨扈噤聲、架走；鄭質疑，原來這就是蔡政府「謙卑」對待人民陳情的方式？

鄭伯其表示，「很多孩子走了」，是許多民眾心底的疑惑，也是爸媽們的擔憂，他自己身為2個孩子的父親，眼看新加坡政府去年12月，就開始施打兒童BNT疫苗，今年4月已有超過7成新加坡兒童完成2劑疫苗接種，反觀台灣呢？我們的第一批BNT兒童疫苗遲至5月中才運抵台灣。

鄭伯其批評，蔡政府對於BNT兒童疫苗施打規畫，整整晚了新加波半年，失職已是公認事實，他不懂為何蘇院長身為行政首長、陳時中身為指揮官，如今還敢講台灣防疫是世界第一，還好意思說「超前部署」？

他強調，自己帶著人民對政府防疫政策的絕望及不滿，帶著疑惑想跟蘇院長陳情與溝通，沒料到蔡政府的謙卑，就是封鎖人民的聲音，「有政府會做事」就是用層層警力、阻擋人民的請願發聲。

鄭伯其指出，蔡英文總統曾說過「不要害怕跟政府溝通，如果政府聽不到，就大聲一點，如果政府再聽不見，可以直接拍桌」，如今蔡政府不只不讓人民拍桌，連大聲一點說話都沒機會，已經拒絕跟人民溝通，一見有民眾陳情，「壓制、帶走、噤聲」就是蘇貞昌對待人民的方式。