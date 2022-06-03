中醫西醫都各有治療優點，若能適當搭配治療，應能達良好效果！而民眾對於一般跌打損傷也會仰賴民間療法，但一名男子表示老婆因尾椎問題，選擇一家民俗喬骨診所，整療師傅卻告知須要藉手指進入肛門做矯正，讓當事人覺得被騷擾，老公因此也在網上替老婆詢問是否為療程一部份，透過數名網友解答竟得到「是真的」，也讓從未聽聞的網友一同驚奇。

男子替妻子認為的「被騷擾療程」發文詢問求解。(圖/截自臉書「爆系知識家」)

男子在臉書社團「爆系知識家」發出質疑，透露老婆曾因摔過導致尾椎變形，近日到一家民俗療法看診，一開始治療看起來都正常，但整療師傅竟表示接下來治療須「插入(菊花)才能掰正」，又補上一句「用好你會吹口哨」，讓原PO老婆覺得被騷擾，付完錢趕緊回去與原PO訴苦，原PO也謹慎處理先詢問有無內行人能替「喬尾椎真的要插進屁眼嗎？」做解答。

網友紛紛留言證實此為民俗傳統療法。(圖/截自臉書「爆系知識家」)

文章一出，眾網友留言竟證實是真的，「沒錯，這是治療」、「真的，我也是尾椎變形，師傅也是這樣說的」、「有聽過喔，那一節叫薦椎，現在很少師傅肯伸進去喬了」、「尾椎骨真的可以用肛門矯正喔，這是正常的中醫手法」。雖證實結果讓不少人驚嘆，但也有多人表示若真遇此療程也不太能接受，只能說人體構造如此精密複雜，治療方法當然也有你從所未見，就看自己能否接受啦！