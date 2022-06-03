國民黨立法院黨團3日舉行「萬物齊漲，痛苦過端午」記者會，出席的黨團副書記長謝衣鳳（右起）、總召曾銘宗、副書記長吳怡玎指出，物價齊漲，實質薪資卻倒退嚕，人民痛苦指數破7，再加上夏季電價6月起實施，蔡政府無力解決問題，民眾過了最痛苦的端午節。（姚志平攝）

【全程影音】疫情下稅收還超收4千億 國民黨：提高弱勢補助、凍漲夏季電價

本土疫情嚴峻，也衝擊民生經濟，但去年政府歲收卻超收4034億元。立法院國民黨團今呼籲，蔡政府應比照去年，將超收歲收用於加強對低收與中低收家庭、無薪假與失業勞工補助，提升民眾租金補貼，並暫緩夏季電價實施。

國民黨團總召曾銘宗表示，行政院去年3月10日核定3至12月，低收入戶與中低收入戶每個月加發750、500元，規模太少、太小氣，建議應分別加發3000、2000元，加強照顧弱勢家庭。

曾銘宗也提到，行政院3月31日通過300億元中央擴大租金補貼專案，7月1日起受理申請，但補助規模也僅2400至14400也太少，租金補助規模應提高到5000至20000元，減輕人民租金負擔。

此外，勞動部7月1日起一年內，將對減班休息、青年失業提供訓練與補貼，但受惠民眾僅31萬人。曾銘宗主張，因應疫情與無薪假人數創新高，對月薪未達3萬元民眾，在排富下每人補貼1萬元，為期3個月，預計有248萬民眾受惠。

曾銘宗表示，去年全國總歲收超收4034億元，創歷史新高，基於今年萬物齊漲，去年勞動人口實質薪資卻還負成長0.4％，再加上目前疫情嚴重，無薪假創新高，一般弱勢家庭需要協助，超收稅收應拿出來補助一般民眾。

曾銘宗說，民進黨政府去年稅收超收4034億元，若國民黨團訴求民進黨政府不實施，下半年審查明年度預算時會要求加強。