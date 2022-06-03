台中榮總副院長、兒童心臟權威傅雲慶表示，兒童施打新冠肺炎疫苗利大於弊，勸家長要帶小孩來打。（陳淑芬攝）

台中榮總副院長、兒童心臟權威傅雲慶表示，兒童施打新冠肺炎疫苗利大於弊，勸家長要帶小孩來打。（陳淑芬攝）

兒童疫苗副作用如何？ 醫師：輕微、48小時恢復

台中榮總配合中央防疫政策自6月1日起在科博館開設兒童BNT疫苗大型施打站，到場施打疫苗進出人數緩和，並未出現大排長龍。台中榮總副院長、兒童心臟權威傅雲慶表示，兒童罹患新冠肺炎致死率約萬分之一、施打疫苗導致嚴重副作用僅10萬分之一，副作用輕微、約48小時後自動會恢復，利大於弊，勸家長要帶小孩施打疫苗。

中榮科博館大型兒童施打站自6月1日開打，當天施打了1813人、6月2日已施打1010人，6月3日預約人數為2123人，3天總計約可施打5千多人。

傅雲慶表示，根據國外大規模施打經驗，兒童施打疫苗副作用輕微且暫時，而嚴重的心肌炎、過敏性休克、腦炎等機率不到萬分之一，發生嚴重副作用的機會比青少年更低，「家長不用太恐慌！」

他指出，兒童得到新冠肺炎致死率約萬分之一、施打疫苗導致嚴重副作用只有10萬分之一，整體而言利大於弊 ，勸家長要帶小孩來施打。兒童施打疫苗出現的副作用絕大多數都很輕微，常見的包括局部注射疼痛、疲累、頭痛及肌肉痛等，發燒比較少，平均約48小時後自動會恢復，家長應該可以放心。

台中榮總表示，台中榮總醫護及行政人員支援孩童疫苗施打外，並安排口腔醫學部主任劉正芬團隊在疫苗施打觀察區為家長及幼童進行口腔衛教宣導，活潑有趣的講解及活動來增進兒童重視口腔健康，也安撫兒童施打疫苗後不安的情緒。

住在沙鹿的卓先生帶7歲女兒來打疫苗，他說，學校安排在10日施打，因為想提前打，才到快打站來施打；陳小姐說，6歲就讀幼稚園大班的兒子，因在網路預約不到 昨天預約到快打站，今天就趕來施打。