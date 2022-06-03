俄羅斯與烏克蘭是全球惰性氣體的主要出口國，而惰性氣體中的氖氣也是晶片製造的重要成分，因此2月底俄烏戰爭爆發後，市場就開始擔心晶片業會因此受影響，沒想到近日再傳出俄羅斯將在2022年底前限制惰性氣體出口，全球晶片生產狀況恐會更加惡化。

路透社報導，俄羅斯貿易部周四表示，在2022年底前將限制惰性氣體的出口，包括生產晶片的關鍵成分氖氣，以加強其市場地位。貿易部副部長Vasily Shpak表示，此舉可以提供一個機會，重新整理已經被破壞的供應鏈，並建立新的供應鏈。

事實上，5月底俄羅斯官方就曾公開表示，只有獲得特殊許可的廠商才能向日本和其他國家出口惰性氣體。如今俄羅斯加強力道，在年底都會針對惰性氣體出口進行管制。

報導指出，俄羅斯最新的舉動可能影響全球晶片業的生產，增加供應鏈受到干擾的程度，Vasily Shpak也明確表示，未來俄羅斯將持續增加惰性氣體的產能，以搏得全球供應鏈的話語權，並為俄羅斯帶來國際競爭力。

俄羅斯的惰性氣體產量占全球的3成，烏克蘭則占另外的6成左右，俄烏戰爭爆發後，烏克蘭馬立波（Mariupol）與敖德薩（Odesa）的相關工廠都已經暫停運作，當時就引發市場對於惰性氣體缺貨的擔憂。